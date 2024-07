Dal centro a Novoli Il blocco affitti brevi affossa il mercato | Valori in picchiata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dopo tre anni di bolla immobiliare, idelle case neldi Firenze registrano un leggero calo (-3%). A certificarlo è ilStudi di Tecnocasa che ha preso in esame tutte le aree del capoluogo, o almeno quelle dove la richiesta è maggiore. "L’incertezza sulla possibilità di praticare gli(a seguito della cosiddetta delibera Nardella anti Airbnb) insomma, sta rallentando gli investitori. Anche se i prezzi di quelle poche abitazioni rimaste sulrisultano essere proibitivi per la maggior parte delle famiglie. Qualche esempio? Piazza San Marco e piazza Indipendenza, le zone più ambite, viaggiano su una media di 5mila euro al metro quadro. Le soluzioni più lussuose si concentrano su via delle Mantellate e via Duca d’Aosta i cuisi aggirano intorno a 8mila euro con punte di 10mila al metro quadrato (se però provviste di terrazzo con vista).