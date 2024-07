Processo per la morte della vigilessa Verrà citata anche l’assicurazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Doppio colpo di scena nell’ambito delche vede Daniele Mazzolini accusato di omicidio volontario per lamoglie Anna Lucarini, agentepolizia municipale di Pietrasanta che perse la vita a 58 anni nell’ottobre 2022 lungo la Sarzanese dopo che la macchina condotta dal marito finì contro un albero prendendo fuoco. La prima novità è che per motivi organizzativi e burocratici la prima udienza, inizialmente fissata per il prossimo 3 ottobre, in realtà è stata anticipata ieri alla Corte d’assise di Lucca. Ma la svolta più importante, emersa proprio ieri, è che la Corte d’assise ha accolto la richiesta dei legali disponendo la citazionecompagnia assicurativa dell’auto come responsabile civile. Passaggio, questo, che avil 23 luglio, giorno in cui è slittata la partenza dell’istruttoria dibattimentale.