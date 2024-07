Prende il via la mostra fotografica filatelica e di aeromodellismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Al Circolo filatelico delle Crociere atlantiche Biagio Andreuccetti di Orbetelloil via la 45^ edizione dellae di aereo filatelia documentaria e di modellismo aeronautico. Protagonisti saranno gli scatti e le foto sulla seconda crociera dell’area transatlantica, in occasione del 91° anniversario della trasvolata atlantica a bordo degli idrovolanti Savoia Marchetti. La manifestazione, a carattere nazionale, partirà oggi e avrà il patrocinio del Comune di Orbetello, dell’Associazione nazionale dei trasvolatori atlantici, della federazione tra le società filateliche italiane e dell’associazione Italiana di Aereo Filatelia. Si svolgerà in questi giorni nella sala espositiva in piazza della Repubblica a Orbetello, al Palazzo del Frontone di Talamone, con la partecipazione delle Poste Italiane.