Autonomia differenziata Regioni giallorosse in azione | Referendum per abolirla

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il campo largo alla francese, immortalato in foto alla festa dell’Anpi a Bologna lunedì sera, ha lanciato con la segretaria Pd Elly Schlein la prima battaglia comune contro la destra di governo: la raccolta firme per ilabrogativo dell’targata Calderoli. Con un primo passo (armato): "La richiesta dinei consigli dellein cui governiamo", per scrivere un testo inattaccabile da sottoporre alla Consulta. La risposta è arrivata rapida, come il pragmatismo emiliano-romagnolo richiede, dalla regione guidata da Stefano Bonaccini, presidente Pd, facendosi capofila della richiesta. Da qui, è partita l’onda delle altredem Campania, Toscana, Puglia, più la pentastellata Sardegna. Un guanto di sfida al governo che è anche una prova di forza del campo largo che, forse, verrà.