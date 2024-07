In fuga minaccia i poliziotti con un machete Un altro raid nei boschi e la violenza dei pusher

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) BEREGAZZO CON FIGLIARO (Como) Per cercare di scappare, uno degli spacciatori ha impugnato unto i: che lo hanno però disarmato e arrestato entrambi. In carcere sono finiti Mohamed El Bouhnini, 41 anni e Market Younes, 44 anni, entrambi marocchini senza fissa dimora. Con loro avevano 85 grammi di cocaina, 17 di eroina e 80 di hashish, materiale per il confezionamento della droga e quasi 2300 euro in contanti. Dopo aver circondato l’area in cui sono stati individuati i due spacciatori, all’altezza di via Marconi a Beregazzo con Figliaro, gli agenti della Squadra Mobile di Como, assieme a quelli dell’Ufficio di Gabinetto, hanno visto vendere una dose a un acquirente, decidendo di intervenire, fermando il cliente.