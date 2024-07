Berrettini non ha più segreti | la rivelazione sciocca i tifosi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 3 luglio 2024), a questo punto tutto si gioca alla luce del sole: non c’è più alcun segreto da svelare, è chiaro a tutti. Da una parte c’è la voglia di rivederli l’uno di fronte all’altro nell’arena londinese. Dall’altra c’è la consapevolezza che al termine di questo match uno fra Jannik Sinner e Matteodovrà fare necessariamente ritorno a casa. Non avrebbe avuto lo stesso valore, ma sarebbe stato meglio, quello è poco ma sicuro, che si affrontassero in un’esibizione, piuttosto che al secondo turno di uno Slam. Matteonon è il favorito per la vittoria (LaPresse) – Ilveggente.itInvece, il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon è stato spietato come non mai. Sapevamo che era alto il rischio che s’incrociassero, non essendo il romano testa di serie, ma covavamo, nel profondo, la speranza che potesse accadere il più tardi possibile.