Burattini e magia Torna Teatrino del sole nelle scuole Viviani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Prende il via venerdì 5 la XXIV edizione deldel, l’unica rassegna di teatro di Figura di livello internazionale lungo la costa toscana. A Marina di Pisa, all’interno del giardino delle(via Arnino, 4), tutti i venerdì di luglio e nei primi due di agosto. Venerdì 5 salirà sul palco la Compagnia del Teatro delle Marionette Accettella proveniente da Roma, con "I tre porcellini", per pupazzi e attore. Il venerdì successivo (12 luglio) sarà la volta del Teatro IN da Reggio Emilia, con uno spettacolo didal titolo "Fagiolino e l’incantesimo del mago". Il 19 luglio un altro classico della letteratura infantile: "Cappuccetto rosso", in un grande allestimento per pupazzi e attore della compagnia I Guardiani dell’Oca di Chieti.