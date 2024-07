Carrera l’attesa è finita | questa sera al via le prove libere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Al via dalle 21 nel centro storico ledellaAutopodistica, la Formula Uno ecologica castellana (ecologica perché si corre con “motori” umani). Una manifestazione nata nel 1954, che rappresenta uno dei più amati simboli della città, conosciuta e apprezzata anche da un vasto pubblico di visitatori. Sarà la prima occasione per osservare da vicino macchine ed equipaggi cimentarsi con il circuito cittadino e per scoprire qualche anticipazione, in vista delle gare che si corrono nella seconda domenica di settembre, con tutta la città in festa per la Sagra della Braciola. Come sempre, per consentire ai team di misurarsi in sicurezza, le strade dove si tengono levengono chiuse alla circolazione. Alla prima prova ne seguiranno altre sei nel mese di luglio, di cui quattro nel centro storico mercoledì 10, 17, 24 e 31 luglio (ore 21-23,30) e due sul rettilineo di viale Terme nelle domeniche 14 e 28 luglio (ore 9-12).