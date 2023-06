Guerra in Ucraina | il cardinal Zuppi è a Kiev | al via la missione di pace del Vaticano

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 5 giugno 2023) Città del– Ile Matteo Mariavola a: ha così inizio ladidelin. Lo fa sapere la Santa Sede, precisando che oggi e domani, 5 e 6 giugno 2023, il porporato, arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, “compirà una visita a Kyiv quale inviato del Santo Padre Francesco”. Si tratta, precisano da Oltretevere, “di una iniziativa che ha come scopo principale quello di ascoltare in modo approfondito le Autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere una giustae sostenere gesti di umanità che contribuiscano ad allentare le tensioni”. Un obiettivo già reso noto nei giorni scorsi dal Segretario di Stato, il ...