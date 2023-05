Roma-Siviglia | Totti | “Finale complicata | speriamo bene”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Francesco, ex bandiera della, commenta ladi Europa League direttamente da Budapest: “La sensazione è diversa rispetto a Tirana, quando giocavo era ancora più difficile. Rispetto all’anno scorso è più, ilè una squadra solida e forte,“. Gli è poi stato chiesto se, secondo lui, Mourinho resterà allain caso di vittoria: “Questa è una partita significativa per la, poi su Mourinho si saprà a fine campionat0“. Infine, esprime un commento su Pellegrini: “Non ho mai invidiato nessuno, sono contento che sia unno a poter alzare un altro trofeo”. SportFace.

Commenta per primo Intervistato da Sky Sport prima di, finale di Europa League , Francesco Totti , bandiera giallorossa, ha parlato così: 'Stasera c'è una sensazione diversa, anche quando giocavo era una sensazione simile. Anzi stasera è ...Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di(calcio d'inizio ore 21).(4 - 2 - 3 - 1) : Bounou; Jesus Navas, Badé, Gudelj, Alex Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En - Nesyri.(3 - 4 - 2 -...Un fiume di tifosi giallorossi ha invaso Budapest in vista della finale di Europa League che stasera vedrà di fronte lae il. A supportare la squadra di Morinho più di quarantamila persone pronte a vivere la prima finale europea dopo 39 anni. I cori hanno invaso le piazze. E l'ex campione Ruggero ...

Siviglia-Roma live: le formazioni ufficiali e dove vederla | La Diretta La Gazzetta dello Sport

Intanto all’interno dello stadio è ormai tutto pronto. Sono sei i maxi schermi allestiti: 4 a ridosso delle tribune e due per le curve (2 Tevere, 2 Monte Mario, 1 Nord, 1 Sud). Dalle 17 di mercoledì ...Alle 21 ci sarà la finale di Europa League tra Siviglia e Roma. Ecco le formazioni ufficiali: Siviglia (4-2-3-1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Telles; Rakitic, Fernando; ...