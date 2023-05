Fedriga | “Faremo nostra l’Agenda per la sclerosi multipla 2025”

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 31 maggio 2023) ROMA – “Nel 2023 sono 137mila le persone colpite in Italia da, prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. E’ una malattia che comporta un elevato impegno assistenziale e sanitario. Una diagnosi precoce e corretta e una terapia appropriata possono migliorare in maniera significativa la qualità della vita non solo dei malati, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Francesco Boccia parla della fase 2: “Partirà quando ospedali e Paese saranno messi in sicurezza” Le Regioni vogliono posticipare i saldi estivi al primo agosto Si ipotizza lo stop al vincolo della visita solo ai congiunti Giornata della Memoria, Zingaretti: “Esserci sempre, 365 giorni all’anno”verso il bis in Friuli, alla sua lista e alla Lega ...