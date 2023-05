Comunità Energetiche Rinnovabili | 400 colonnine fast entro il 2025

In Italia arriverà una rete di 400 colonnine di ricarica elettrica fast nelle(CER) a conduzione pubblica entro il 2025. È un progetto destinato a crescere grazie alla partnership tra Albatros e ACI, con la partecipazione di quei comuni in cui la rete di ...Il primo stimolo a costituire delleRinnovabili (CER) viene da alcune direttive europee, in particolare la cosiddetta RED II, pubblicata l'11 dicembre 2018. Gli stati membri ...... ma grazie anche al suo voto per Giorgia Meloni alle elezioni politiche sono stati bloccati superbonus 110% e, che in pochi mesi garantirebbero l'autosufficienza. Questo anche ...

