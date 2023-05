TS – patteggiamento a zero punti per la manovra stipendi

Leggi su justcalcio

(Di martedì 30 maggio 2023) 2023-05-29 22:46:52 Arrivano conferme da Tuttosport: Importanti aggiornamenti in casa Juventus per quanto riguarda il processo, originariamente previsto per il prossimo 15 giugno, legato al secondo filone, quello sulla doppiadurante la pandemia di Covid, nella stagione 2019-2020, i rapporti con gli agenti e le partnership sospette con altre società. Le parti si sarebbero accordate per ile si dovrebbe andare in aula già domani (martedì 30 maggio). Juve, perché ilLa mossa della Juventus è finalizzata alla conclusione dei procedimenti a suo carico nella stagione in corso, senza trasferire eventuali penalizzazioni e questioni extra-campo che potrebbero compromettere anche la prossima. Al club bianconero dovrebbe essere inflitta soltanto una multa, senza ulteriori ...