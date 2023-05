Roland Garros 2023 | day 2 | sorpresa Fognini | conferma Sinner Il Lenglen sorride a Cocciaretto | non a Cobolli

(Di martedì 30 maggio 2023) Ancora positivo il bilancio del tennis azzurro, che non è riuscito a ripetere l’en plein del primo giorno al, ma porta a casa altre tre importanti vittorie. Merito di Jannik, Fabioed Elisabetta, capaci di debuttare con un successo in quest’edizione dello slam parigino. Niente da fare invece per Marco Cecchinato, Flavioe Martina Trevisan, sconfitti senza conquistare neppure un set. Domani tocca agli ultimi quattro italiani impegnati al primo turno e il sogno non può che essere la doppia cifra. Servirà un’impresa, ma avere (almeno) dieci azzurri al secondo turno non è impossibile. Il primo vincitore azzurro di giornata è stato Fabio, capace di sconfiggere in tre set il canadese Felix Auger-Aliassime. Prima ...

