Turchia al ballottaggio | Erdogan favorito contro Kilicdaroglu

(Di domenica 28 maggio 2023) Sono oltre 64 milioni gli elettori turchi che oggi sceglieranno il nuovo presidente del Paese. Secondo gli ultimi sondaggi e dopo l'endorsement da parte del terzo candidato, il kingmaker Ogan, la strada per la rielezione del presidente turco Recep Tayyipsembra spianata, ma il candidato dell'opposizione turca Kemalnon intende arrendersi e, in vista del, ha alzato i toni per conquistare indecisi, giovani e nazionalisti.ha ulteriormente spinto su una delle sue promesse elettorali, il rimpatrio dei rifugiati siriani: nella campagna per il primo turno il leader dell'opposizione aveva parlato di un'operazione graduale, in due anni e su base volontaria, con l'aiuto di finanziamenti dell'Unione europea per costruire case, scuole, ospedali e altri servizi in Siria. Ma dopo il ...