CdS – Wieffer | un affare da 575 000 euro

(Di domenica 28 maggio 2023) 2023-05-24 02:48:06 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: I giornali olandesi, nei pronostici della scorsa estate, inserivano il Feyenoord in terza fascia, dietro all’Ajax e al Psv Eindhoven. Ma l’Eredivisie ha raccontato poi un’altra storia, ridisegnando gerarchie e valori. L’Ajax ha pagato il prezzo della separazione da Ten Hag, pronto a sposare il Manchester United. E il Psv è stato ricostruito in corsa da Van Nistelrooy dopo le cessioni a gennaio di Gakpo al Liverpool e di Madueke al Chelsea. E così, gli scenari previsti a luglio, sono cambiati nello spazio di qualche mese. Il Feyenoord ha vinto un titolo che insegnava dal 2017, quando in panchina c’era Van Bronckorst. 82 PUNTI, SOLO UN KO – Un capolavoro firmato da Arne Slot, l’allenatore emergente della scuola olandese: ha quarantaquattro anni e si era distinto in passato nell’Az ...