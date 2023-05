Ultime Notizie – trasporti | scuole e ospedali a rischio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 26 maggio 2023), asili nido,, uffici pubblici e privati aoggi 26 maggio 2023, per lo sciopero generale proclamato per l’intera giornata in tutta Italia, ad esclusione delle zone dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione, dall’Unione sindacale di base (Usb). I sindacati chiedono “aumenti salariali di 300 euro che garantiscano il recupero di potere d’acquisto di fronte al forte aumento dei prezzi e alle perdite accumulate nel corso delletornate contrattuali” e “una nuova indicizzazione dei salari all’aumento reale del costo della vita”. PER BUS, METRO E TRAM FASCE DI GARANZIA Milano – Linee ATM: Il servizio delle linee di superficie e metropolitane sarà garantito fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18. Linee Autoguidovie: Le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, ...