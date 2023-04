Autismo: casi aumentati del 500 per cento. I dati di uno studio americano (Di domenica 2 aprile 2023) Una ricerca pubblicata sulla rivista Pediatrics rivela che il tasso di Autismo è più che raddoppiato in dieci anni. Alla base di questo aumento ci sarebbero nuove diagnosi dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, senza disabilità intellettive Leggi su vanityfair (Di domenica 2 aprile 2023) Una ricerca pubblicata sulla rivista Pediatrics rivela che il tasso diè più che raddoppiato in dieci anni. Alla base di questo aumento ci sarebbero nuove diagnosi dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, senza disabilità intellettive

