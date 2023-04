Masters 1000 Miami 2023 | Alcaraz | “Match combattuto | ma Sinner è stato migliore di me”

(Di sabato 1 aprile 2023) “Jannik èdi me. Gli faccio i complimenti e gli auguro il meglio“. Non cerca scuse Carlos, sconfitto nella semifinale deldidae costretto ad abbandonare la vetta del ranking Atp. “Non credo che il giorno in meno di riposo mi abbia condizionato. In fondo non ho finito di giocare molto tardi e sono riuscito ad andare a letto all’ora prevista – ha aggiunto lo spagnolo, per poi commentare il toilet break a fine secondo set – Non era mia intenzione interrompere la partita Ero solo molto sudato, toccavo qualsiasi parte dei miei vestiti e le mie mani sudavano, perciò sono andato a cambiarmi“.è poi tornato sull’analisi del: “Nel secondo set ho avuto le mie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : TENNIS | Sinner elimina il n.1 al mondo Alcaraz e conquista la finale del Masters 1000 di Miami, dove sfiderà Medve… - WeAreTennisITA : SIAMO IN FINALE A MIAMI ???????? Sinner batte Alcaraz dopo 3 ore di grande tennis, una partita straordinaria in rispost… - ilpost : Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto Carlos Alcaraz, numero uno nella classifica mondiale, e giocherà la f… - sportface2016 : #MiamiOpen | #Alcaraz: “Match combattuto, ma #Sinner è stato migliore di me” - LoredanaOcchion : RT @FrancoScarsell2: Jannik Sinner conquista la finale del torneo Masters 1000 di Miami. Sul cemento Usa il 21enne altoatesino numero 11 al… -

Il 21enne azzurro supera, in rimonta, il temutissimo Carlos Alcaraz in una semifinale leggendaria e stacca il pass per la finalissima deldi Miami . Un'impresa, quella messa a segno dell'...Jannik Sinner l'ha rifatto. È di nuovo in finale aldi Miami , come accaduto nel 2021. Spera però in un esito diverso, adesso, visto che due anni fa perse contro Hubert Hurcacz . È il primo italiano nella storia a giocare due finali di un ...MIAMI - Sinner batte Alcaraz e vola in finale al torneodi Miami : questa la strepitosa impresa del tennista altoatesino che domenica affronterà in finale il russo Medvedev . A fine gara, Alcaraz si è complimentato con il rivale, augurandogli ...

Masters 1000 Miami, Jannik Sinner-Carlos Alcaraz: quando e dove vedere la semifinale a Miami Eurosport IT

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...(PRIMAPRESS) - MIAMI (USA) - Sinner è in finale contro Medvedev. Nella seconda semifinale del Masters 1000 di Miami, l’azzurro rimonta un set di svantaggio al n.1 del mondo Carlos Alcaraz, vincendo ...