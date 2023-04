Maltempo e freddo nella Domenica delle Palme (Di sabato 1 aprile 2023) AGI - Con l'arrivo del primo weekend di aprile peggioramento meteo confermato sull'Italia dove una perturbazione atlantica porterà piogge e temporali diffusi specie nella giornata di Domenica. La prossima settimana inizierà con un sensibile calo delle temperature a causa delle correnti di estrazione artica che raggiungeranno il Mediterraneo. Tra lunedì e mercoledì temperature al di sotto delle medie anche di 6-8 gradi con possibilità di neve a quote relativamente basse sui rilievi, specie settori orientali dell'Appennino. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano dunque una settimana santa con tempo instabile e clima piuttosto freddo per il periodo. Difficile invece al momento sbilanciarsi per il weekend di Pasqua. Previsioni meteo per oggi Al nord: Al mattino ... Leggi su agi (Di sabato 1 aprile 2023) AGI - Con l'arrivo del primo weekend di aprile peggioramento meteo confermato sull'Italia dove una perturbazione atlantica porterà piogge e temporali diffusi speciegiornata di. La prossima settimana inizierà con un sensibile calotemperature a causacorrenti di estrazione artica che raggiungeranno il Mediterraneo. Tra lunedì e mercoledì temperature al di sottomedie anche di 6-8 gradi con possibilità di neve a quote relativamente basse sui rilievi, specie settori orientali dell'Appennino. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano dunque una settimana santa con tempo instabile e clima piuttostoper il periodo. Difficile invece al momento sbilanciarsi per il weekend di Pasqua. Previsioni meteo per oggi Al nord: Al mattino ...

