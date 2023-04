"Le bottiglie sono aumentate": Myrta Merlino gela Mannheimer, occhio al dettaglio | Video (Di sabato 1 aprile 2023) Siparietto tra Myrta Merlino e Renato Mannheimer. Dopo la consueta analisi politica, il sondaggista si presta a un botta e risposta. Accade a L'Aria Che Tira nella puntata di venerdì 31 marzo su La7. Qui la conduttrice non può fare a meno di notare le bottiglie di liquori posizionate proprio dietro Mannheimer: "Renato, ho notato un dettaglio, ho visto che le bottiglie alle tue spalle sono aumentate. Intendi grazie a quegli strumenti azzeccare il risultato del Friuli al millimetro? Mi sto preoccupando". "No, no - si giustifica subito il sondaggista -. Io devo toglierle una volta per tutte". Poi aggiunge, sempre in riferimento alle sue abitudini: "Non durante il giorno, solo la sera. Quando ero giovane e dovevo intervenire, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Siparietto trae Renato. Dopo la consueta analisi politica, il sondaggista si presta a un botta e risposta. Accade a L'Aria Che Tira nella puntata di venerdì 31 marzo su La7. Qui la conduttrice non può fare a meno di notare ledi liquori posizionate proprio dietro: "Renato, ho notato un, ho visto che lealle tue spalle. Intendi grazie a quegli strumenti azzeccare il risultato del Friuli al millimetro? Mi sto preoccupando". "No, no - si giustifica subito il sondaggista -. Io devo toglierle una volta per tutte". Poi aggiunge, sempre in riferimento alle sue abitudini: "Non durante il giorno, solo la sera. Quando ero giovane e dovevo intervenire, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AsteVini : - AsteVini : - CBrotti : Di certe cose, in effetti, ti accorgi solo quando ci devi avere a che fare direttamente: le aree deputate ai cani,… - nerminabegovic3 : @2_crim Spero che queste persone, se di possono chiamare così, che girano in torno con le bottiglie di birra non so… - elydaless : RT @JohannesBuckler: Il primo proprietario, Paolo Marzorati, aveva in progetto di imbottigliare 63 milioni di bottiglie di vino. Da quella… -