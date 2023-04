L'abbraccio di Papa Francesco alla mamma della bimba di 4 anni morta nella notte (Di sabato 1 aprile 2023) «Santo Padre, non ce la faccio più. Preghi per noi...": con queste parole una donna si è avvicinata piangente insieme al marito a Papa Francesco mentre lasciava il Policlinico Gemelli per raccontargli... Leggi su feedpress.me (Di sabato 1 aprile 2023) «Santo Padre, non ce la faccio più. Preghi per noi...": con queste parole una donna si è avvicinata piangente insieme al marito amentre lasciava il Policlinico Gemelli per raccontargli...

