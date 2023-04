Gualtieri sul termovalorizzatore tira dritto (con o senza Schlein) (Di sabato 1 aprile 2023) Roberto Gualtieri non ha alcun dubbio: il Pd a guida Elly Schlein lo sosterrà nel portare avanti la costruzione del Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 aprile 2023) Robertonon ha alcun dubbio: il Pd a guida Ellylo sosterrà nel portare avanti la costruzione del

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marco_Gualtieri : RT @DanieleBibo: ??ALTRA INCHIESTA SUL NULLA. Non si capisce come #Chinè possa considerare le #partnership della #Juventus 'un sistema', m… - FrancyP_ : @mariamacina Gualtieri è quello che si accodò a Conte sul Recovery Plan e su tante altre cavolate come il cashback e il superbonus. - sportli26181512 : Gualtieri: 'Timore per i tifosi del Feyenoord. Verso il divieto di trasferta': Gualtieri: 'Timore per i tifosi del… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Il sindaco Gualtieri: 'Il termovalorizzatore si farà, bene l'appoggio Ue sul piano, Pnrr e troppi soldi? Bisogna… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Il sindaco Gualtieri: 'Il termovalorizzatore si farà, bene l'appoggio Ue sul piano, Pnrr e troppi soldi? Bisogna… -