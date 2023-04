Gp Australia, Leclerc: 'Ci è mancato troppo per essere davanti' (Di sabato 1 aprile 2023) "Non avevo benzina sufficiente per l'ultimo giro, purtroppo ci è mancato troppo per essere davanti". Così Charles Leclerc che ha chiuso al 7° posto le qualifiche del GP di Australia al termine di un ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) "Non avevo benzina sufficiente per l'ultimo giro, purci èper". Così Charlesche ha chiuso al 7° posto le qualifiche del GP dial termine di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gianmilan76 : RT @Eurosport_IT: Pole position fenomenale per Verstappen, Perez sarà invece costretto alla rimonta ????? I risultati delle qualifiche ?? #… - vin_pierri_04 : RT @wolfsxtar: MA VOI VI RENDETE CONTO CHE NEL 2022 LECLERC HA FATTO IL SUO PRIMO GRANDE SLAM IN AUSTRALIA CON LA POLE IL GIRO VELOCE LA VI… - MatteoDiLallo : RT @FUnoAT: #Ferrari: la delusione di #Leclerc nel team radio dal sapore sarcastico #F1 #AustralianGP Di @robertofunoat - F1ingenerale_ : Nelle qualifiche australiane le #Ferrari non sorridono: #Leclerc spiega la strategia nel Q3, esprimendo disappunto… -

