Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Genoa, colpo di Coda. Martinez para la Reggina. Secondo posto più saldo: Genoa, colpo di Coda. Martinez para la Reg… - sportmediaset : Colpo di Coda, vince il Genoa: Gila manda in crisi la Reggina di Inzaghi #SerieB #GenoaReggina - cmdotcom : Al #Genoa basta un colpo di àCoda, #Reggina di nuovo al tappeto. #Gilardino a -3 dalla vetta #GenoaReggina #SerieB… - SerieBNewsCom : Gioiello a centrocampo: il #Genoa???? ci pensa con la promozione - serieB123 : SerieB Dall’incrocio con Mourinho al Genoa: il colpo promozione -

La risposta delarriva con Gudmundsson al 59', l'islandese riparte in contropiede, Colombi si fa trovare pronto. Succede poco a metà ripresa, il gioco è spezzettato e le squadre hanno poche ...Commenta per primo- REGGINA 1 - 0 Martinez 7,5: si riposa per quasi un'ora risvegliandosi all'improvviso sulle ... Ma è al 97' che cementa la vittoria con undi reni pazzesco sul pallonetto ...... le sue condizioni Ansia in casaper Mattia Bani, costretto a lasciare il campo nel match con la Reggina dopo soli 10 minuti dopo aver subito unal volto in uno scontro con Stelec. Il ...

Genoa, colpo di Coda. Martinez para la Reggina. Secondo posto più saldo La Gazzetta dello Sport

Un lampo di Massimo Coda ha deciso a favore del Genoa l'anticipo della 31a giornata di Serie B ... ci tenevo a dare una mano alla squadra che sta facendo bene da diverso tempo. Il gol è un colpo che ...Ma anche quella di Josep Martinez, il portiere spagnolo rossoblù che all'ultimo minuto di recupero con un colpo di reni ha deviato sopra la traversa un pallonetto di Canotto che sembrava destinato in ...