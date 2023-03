Ultime Notizie Serie A: Conte verso un anno Sabbatico, Sabatini non entusiasta di Retegui (Di giovedì 30 marzo 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Calciomercato, la Salernitana riscatterà Dia La Salernitana ha deciso di riscattare dal Villarreal Dia: l’attaccante potrebbe poi lasciare per la Premier League Antonio Conte, niente Inter e Juve: si va verso l’anno Sabbatico L’ex allenatore del Tottenham avrebbe deciso di prendersi un anno lontano dal calcio dopo l’esonero. Sabatini su Retegui: «É un giocatore normale» L’ex ds della Salernitana frena gli entusiasmi attorno al centravanti della nazionale italiana. Milan, tegola Ibrahimovic: nuovo infortunio per lo svedese Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Calciomercato, la Salernitana riscatterà Dia La Salernitana ha deciso di riscattare dal Villarreal Dia: l’attaccante potrebbe poi lasciare per la Premier League Antonio, niente Inter e Juve: si val’L’ex allenatore del Tottenham avrebbe deciso di prendersi unlontano dal calcio dopo l’esonero.su: «É un giocatore normale» L’ex ds della Salernitana frena gli entusiasmi attorno al centravanti della nazionale italiana. Milan, tegola Ibrahimovic: nuovo infortunio per lo svedese Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha ...

