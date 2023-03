Sanità | Cattoi Lega | sistema di accompagnamento alla cura

(Di giovedì 30 marzo 2023) "Grazie al lavoro dell'intergruppo parlamentare che ho l'onore di coordinare, è stata approvata una mozione importante che sottolinea passaggi come la presa in carico del paziente, l'attenzione ai ...

... ha concluso la. 30 marzo 2023Vanessadella Lega ha rivendicato il fatto che il Milleproroghe si occupa di fronti prioritari come lavoro, sicurezza e: " L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e non ...'Il ministro Schillaci - spiegaInformazione - ha preso un impegno preciso e già nell'esame del Decreto Milleproroghe abbiamo inserito degli emendamenti per la copertura del fondo per ...