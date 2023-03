Parfait al caffè | un dolce squisito da condividere con gli amici

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 30 marzo 2023)alè unal cucchiaio d’origini chiaramente francesi. Il termine, infatti, significa “perfetto” esattamente come perfetta è la ricetta per realizzare questo dessert. Freschissimo, delizioso con quel suo retrogusto forte e corposo, vi farà fare un vero figurone al temine di una cena con glidi sempre. Sono le uova pastorizzate a conferirgli una consistenza scioglievole, morbida e compatta al contempo che conquisterà ogni palato, anche il più raffinato. Ma a dispetto del capolavoro che porterete in tavola, la procedura per realizzarlo è semplicissima. Non ci credere? Allacciatevi il grembiule e mettetevi al lavoro! Iniziamo!al: ingredienti e preparazione Per realizzare questo dessert di alta pasticceria, ma di semplice preparazione, ...