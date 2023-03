Inter Primavera, quattro partite in quindici giorni: gli impegni (Di giovedì 30 marzo 2023) L’Inter Primavera tornerà in campo dopo la pausa per la sosta nazionali. Questo sabato i nerazzurri affronteranno il Sassuolo. impegni – Finita la sosta torna il calcio che conta. Non solo la Serie A ma anche il Campionato Primavera. La squadra di Cristian Chivu aveva chiuso con un pareggio rocambolesco contro la Roma. Contro i giallorossi è arrivato al 91? il gol del 2-2 di Niccolò Pisilli (vedi report). Sabato l’Inter affronterà invece il Sassuolo in trasferta. Sarà solo la prima della quattro partite che i nerazzurri affronteranno in appena 15 giorni. Il 5 Aprile ci sarà infatti la sfida di Coppa Italia Primavera proprio contro la Roma. Cinque giorni dopo toccherà alla Fiorentina quarta in classifica, con cui è ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023) L’tornerà in campo dopo la pausa per la sosta nazionali. Questo sabato i nerazzurri affronteranno il Sassuolo.– Finita la sosta torna il calcio che conta. Non solo la Serie A ma anche il Campionato. La squadra di Cristian Chivu aveva chiuso con un pareggio rocambolesco contro la Roma. Contro i giallorossi è arrivato al 91? il gol del 2-2 di Niccolò Pisilli (vedi report). Sabato l’affronterà invece il Sassuolo in trasferta. Sarà solo la prima dellache i nerazzurri affronteranno in appena 15. Il 5 Aprile ci sarà infatti la sfida di Coppa Italiaproprio contro la Roma. Cinquedopo toccherà alla Fiorentina quarta in classifica, con cui è ...

