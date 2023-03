Il David di Michelangelo è porno? (Di giovedì 30 marzo 2023) Ahh, L’America.. un Paese aperto, moderno, il Nuovo Mondo, il Continente del Futuro, l’American Dream e le dimissioni forzate di una Preside di una scuola media per aver mostrato una foto del David di Michelangelo a Firenze. COSA?! NO, NON è UNA FAKE NEWS. In Florida (perché se fosse successo in Europa ci sarebbe stata la Terza Guerra Mondiale) dei genitori si sono lamentati con la preside della Tallahasse Classical School, Hope Carrasquilla, perché sono state mostrate foto di nudo in aula. Il Consiglio dei Genitori ha fatto sì che la Preside si dimettesse. I genitori hanno definito “un’immagine pornografica” la foto del David di Michelangelo, mostrato agli alunni, durante l’ora di arte. Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha twittato: “Un’insegnante della Florida è stata costretta a ... Leggi su moltouomo (Di giovedì 30 marzo 2023) Ahh, L’America.. un Paese aperto, moderno, il Nuovo Mondo, il Continente del Futuro, l’American Dream e le dimissioni forzate di una Preside di una scuola media per aver mostrato una foto deldia Firenze. COSA?! NO, NON è UNA FAKE NEWS. In Florida (perché se fosse successo in Europa ci sarebbe stata la Terza Guerra Mondiale) dei genitori si sono lamentati con la preside della Tallahasse Classical School, Hope Carrasquilla, perché sono state mostrate foto di nudo in aula. Il Consiglio dei Genitori ha fatto sì che la Preside si dimettesse. I genitori hanno definito “un’immaginegrafica” la foto deldi, mostrato agli alunni, durante l’ora di arte. Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha twittato: “Un’insegnante della Florida è stata costretta a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Durante una lezione sul Rinascimento, agli alunni di una classe della Classical School di Tallahassee, in Florida,… - putino : Mi raccomando, non dite a Matteo Salvini che a licenziare l’insegnante è stato un funzionario della Florida, Barney… - zazoomblog : IL DAVID DI MICHELANGELO è PORNO? - #DAVID #MICHELANGELO #PORNO? - MuchUMoltoUomo : IL DAVID DI MICHELANGELO è PORNO? | Ahh, L'America.. un Paese aperto, moderno, il Nuovo Mondo, il Continente del F… - brug71 : RT @AnonymaticaSRL: Piccola lezione di storia dell’arte per i dummies americani. Questo è il David di Michelangelo, cari americani che non… -