1,8 milioni a Consorzi Dop e Igp lombardi per la promozione (Di giovedì 30 marzo 2023) Regione lombardia ha stanziato 1,8 milioni per finanziare 14 progetti presentati dai Consorzi di Tutela Dop e Igp, che potranno utilizzare queste risorse per attività di promozione dei prodotti, per migliorare la conoscenza della qualità e dei processi produttivi, del legame con il territorio di origine, così come per la partecipazione a fiere, manifestazioni ed eventi. Lo ha annunciato l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foresta, Alessandro Beduschi, dopo la firma del decreto che stanzia i contributi previsti nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale. “Questi fondi – sottolinea l’assessore Alessandro Beduschi – permetteranno infatti ai nostri produttori di rafforzare le attività fondamentali per far conoscere di più e meglio le tante eccellenze dell’agroalimentare lombardo. Attività che sono sempre ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 30 marzo 2023) Regionea ha stanziato 1,8per finanziare 14 progetti presentati daidi Tutela Dop e Igp, che potranno utilizzare queste risorse per attività didei prodotti, per migliorare la conoscenza della qualità e dei processi produttivi, del legame con il territorio di origine, così come per la partecipazione a fiere, manifestazioni ed eventi. Lo ha annunciato l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foresta, Alessandro Beduschi, dopo la firma del decreto che stanzia i contributi previsti nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale. “Questi fondi – sottolinea l’assessore Alessandro Beduschi – permetteranno infatti ai nostri produttori di rafforzare le attività fondamentali per far conoscere di più e meglio le tante eccellenze dell’agroalimentare lombardo. Attività che sono sempre ...

