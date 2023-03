Una pace giusta per l’Ucraina. Meloni al Summit for Democracy (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, è intervenuto nella mattinata di mercoledì al Summit for Democracy, la seconda edizione del formato di incontro creato dall’amministrazione Biden per rinforzare la democrazia riunendo leader dal mondo istituzionale, dal settore privato e dalla società civile. Il presidente Meloni ha ringraziato il presidente Biden e ricordato che l’iniziativa è “una grande opportunità per le nostre democrazie di lavorare assieme e affrontare (…) le nuove minacce che la pandemia prima e la brutale aggressione della Russia all’Ucraina poi, hanno posto alle nostre istituzioni democratiche”. “Le migliori condizioni per lo sviluppo”, ha detto Meloni, provengono da istituzioni che siano “stabili, veloci ed efficienti”. Secondo il presidente del Consiglio ... Leggi su formiche (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il presidente del Consiglio italiano, Giorgia, è intervenuto nella mattinata di mercoledì alfor, la seconda edizione del formato di incontro creato dall’amministrazione Biden per rinforzare la democrazia riunendo leader dal mondo istituzionale, dal settore privato e dalla società civile. Il presidenteha ringraziato il presidente Biden e ricordato che l’iniziativa è “una grande opportunità per le nostre democrazie di lavorare assieme e affrontare (…) le nuove minacce che la pandemia prima e la brutale aggressione della Russia alpoi, hanno posto alle nostre istituzioni democratiche”. “Le migliori condizioni per lo sviluppo”, ha detto, provengono da istituzioni che siano “stabili, veloci ed efficienti”. Secondo il presidente del Consiglio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Avete sganciato bombe sul #Kosovo durante il #Governo D'Alema e fate le vergini della #Pace per una foto della… - ItalianAirForce : Una mostra a New York per celebrare il contributo dell'#AeronauticaMilitare nelle missioni di pace #UN dal 17 al 28… - FratellidItalia : Bruciata, in una via dedicata a Norma Cossetto, a Chieti, una corona d’alloro dedicata ai Martiri delle Foibe. Un g… - egospotami : RT @MoniaVenturini: Sono in Ucraina al seguito di una missione di pace e aiuti. Stamattina ho visto giovani soldati mutilati e sfigurati. M… - chiar9 : RT @il_pucciarelli: Dove sono i pacifisti? In viaggio! Domani da Padova parte la quinta carovana della pace per portare aiuti alla popolazi… -