Terremoto in Molise, una scossa di magnitudo 4,6: gente in strada nel panico (Di mercoledì 29 marzo 2023) Terremoto in Molise, tanta paura con la gente che è andata nel panico. Una scossa di 4,6 gradi sulla scala Mercalli è stata registrata dall'Istituto di geofisica e vulcanologia alle ore 23,53 con epicentro a Montagano, in provincia di Campobasso. E' quanto si legge sul profilo Twitter dell'Ingv. Il Terremoto è stato registrato a 2 ... TAG24.

