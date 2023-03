La terra trema in Italia | magnitudo 4 6 Gente in strada | paura e scuole chiuse

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 23:53 di martedì 28 marzo. Secondo i dati dell,Ingv laè stata di 4.6 a una profondità di 23 chilometri. Non sono stati segnalati danni a persone o cose, fa sapere la Protezione civile. Tanto lo spavento poco dopo la scossa. Molti residenti hanno lasciato le proprie abitazioni per dormire in auto. Mercoledì 29 marzo leresteranno resterannoper verifiche degli stabili.anche in tutti i Comuni dell’epicentro e anche in alcuni paesi del Fortore Molisano, già colpiti dal terremoto di San Giuliano di Puglia. Il paese è tristemente ricordato per il crollo di una scuola elementare morirono 27 bambini e una maestra. L’Ingv ha registrato l’epicentro a 2 chilometri a ovest di Montagano, in provincia di Campobasso. ...