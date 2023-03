Cannabis, 22,3% studenti scuole superiori l'ha fumata, studio su generazione Z (Di mercoledì 29 marzo 2023) Milano, 28 mar. (Adnkronos Salute) - "Hai mai fumato Cannabis?". Il 22,3% degli studenti delle scuole superiori italiane risponde sì a questa domanda. E' uno degli aspetti che viene rilevato nello studio 'Dipendenze comportamentali nella... Leggi su today (Di mercoledì 29 marzo 2023) Milano, 28 mar. (Adnkronos Salute) - "Hai mai fumato?". Il 22,3% deglidelleitaliane risponde sì a questa domanda. E' uno degli aspetti che viene rilevato nello'Dipendenze comportamentali nella...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sictwit : RT @Blowjoint: Lo studio 'Dipendenze comportamentali nella Generazione Z', in base a questionari sottoposti a 8.700 studenti 11-17 anni,… - AlbertiniGloria : RT @Blowjoint: Lo studio 'Dipendenze comportamentali nella Generazione Z', in base a questionari sottoposti a 8.700 studenti 11-17 anni,… - infoitinterno : Cannabis, 22,3% studenti scuole superiori l'ha fumata, studio su generazione Z - infoitinterno : Cannabis, 22,3% studenti scuole superiori l'ha fumata, studio su generazione Z - legalizzas : RT @Blowjoint: Lo studio 'Dipendenze comportamentali nella Generazione Z', in base a questionari sottoposti a 8.700 studenti 11-17 anni,… -