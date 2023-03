LIVE Sonego-Tiafoe 6-3 5-4, ATP Miami 2023 in DIRETTA: l’azzurro serve per il match (Di martedì 28 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Servizio al centro vincente per Sonego! 0-15 Non passa il dritto a sventaglio di Sonego sul buon rovescio in diagonale di Tiafoe. 5-4 Sonego. l’azzurro dopo il cambio di campo va a servire per il match. 40-0 Lascia andare il braccio e il dritto di Sonego non rimane in campo. 30-0 Vola via la risposta di rovescio di Sonego. 15-0 Secondo ace anche per Tiafoe. 5-3 Sonego. A zero il tennista italiano tiene ancora la battuta senza problemi. 40-0 Arriva l’ottavo ace per Sonego e le tre palle del 5-3. 30-0 Servizio e dritto inside-in meraviglioso: grande reattività. 15-0 Ennesima traiettoria esterna vincente con il servizio. 4-3 ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Servizio al centro vincente per! 0-15 Non passa il dritto a sventaglio disul buon rovescio in diagonale di. 5-4dopo il cambio di campo va a servire per il. 40-0 Lascia andare il braccio e il dritto dinon rimane in campo. 30-0 Vola via la risposta di rovescio di. 15-0 Secondo ace anche per. 5-3. A zero il tennista italiano tiene ancora la battuta senza problemi. 40-0 Arriva l’ottavo ace pere le tre palle del 5-3. 30-0 Servizio e dritto inside-in meraviglioso: grande reattività. 15-0 Ennesima traiettoria esterna vincente con il servizio. 4-3 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Sonego-Tiafoe 6-3 3-2 ATP Miami 2023 in DIRETTA: ricomincia il match dopo due ore di interruzione per pioggia… - Fprime86 : RT @federtennis: ???? Due gli azzurri oggi impegnati sui campi del #MiamiOpen! ? Alle 17:00 appuntamento live su @SuperTennisTv Trevisan ??… - MercRF : RT @federtennis: ???? Due gli azzurri oggi impegnati sui campi del #MiamiOpen! ? Alle 17:00 appuntamento live su @SuperTennisTv Trevisan ??… - livetennisit : Masters e WTA 1000 Miami: I risultati con il dettaglio del Day 6. In campo Martina Trevisan e Lorenzo Sonego (LIVE) - federtennis : ???? Due gli azzurri oggi impegnati sui campi del #MiamiOpen! ? Alle 17:00 appuntamento live su @SuperTennisTv Tre… -