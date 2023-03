Ciambellone ripieno di Pasqua | una ricetta ottima anche per la pasquetta

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 28 marzo 2023) In cucina, se ami cimentarti nei piatti della tradizione, possiamo realizzare una versione tutta nostra del tortano campano. Il tortano campano è uno svuota frigo preparato soprattutto dopo le feste. In questo caso andremo a realizzare la nostra versione creando una deliziosa ciambella salata. Questo rotolo di pane piacerà a grandi e piccini e avrà il dono di rendere sazio lo stomaco di tutta la famiglia. Vedrai: realizzare questasarà facile e veloce. Non ne farai più a meno. Prima fase Gli ingredienti che bisogna utilizzare per realizzare l’impasto della ciambella salata sono: 250 gr di acqua 300 gr di farina 00 25 gr di lievito di birra 80 gr di strutto 20 ml di olio extravergine 200 gr di manitoba Sale Pepe In una ciotola capiente portiamo lo strutto, l’olio, la manitoba e la farina e versiamo il lievito di birra precedentemente sciolto, per circa ...