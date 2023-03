“Case Pesanti” a Giugliano: furti di energia (Di martedì 28 marzo 2023) Case Pesanti a Giugliano: furti di energia elettrica in 5 appartamenti. Avevano bypassato il contatore ricevendo energia gratis Case Pesanti a Giugliano: in 5 appartamenti furti di energia. I carabinieri della stazione di Giugliano in Campania hanno denunciato 5 persone per furto di energia elettrica. Tutti residenti in altrettante abitazioni nel rione delle “Case Pesanti”, avevano realizzato allacci abusivi alla rete elettrica nazionale. Ovviamente senza che il contatore potesse rilevare i consumi, ottenendo energia gratuita. Tutte le manomissioni sono state rimosse, i denunciati dovranno pagare le somme ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 28 marzo 2023)dielettrica in 5 appartamenti. Avevano bypassato il contatore ricevendogratis: in 5 appartamentidi. I carabinieri della stazione diin Campania hanno denunciato 5 persone per furto dielettrica. Tutti residenti in altrettante abitazioni nel rione delle “”, avevano realizzato allacci abusivi alla rete elettrica nazionale. Ovviamente senza che il contatore potesse rilevare i consumi, ottenendogratuita. Tutte le manomissioni sono state rimosse, i denunciati dovranno pagare le somme ...

