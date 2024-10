Champions League, l’incubo dello Young Boys che oggi sfida l’Inter: i campioni di Svizzera irriconoscibili sperano nel miracolo di Magnin (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una zolletta di zucchero pronta a sciogliersi in un mare di lacrime. La vittoria per 2-1 ottenuta sabato scorso contro il Lucerna, fino a quel momento capolista della Super League, non cambia poi molto il senso dell’avvio di stagione dello Young Boys, oggi avversario dell’Inter nella terza giornata della Champions League. Perché per i campioni di Svizzera questo 2024/2025 ha assunto presto i contorni tetri dell’incubo. I bernesi sono già stati capaci di grandi imprese e di rovinose cadute. E tutto in appena un paio di mesi. La campagna europea si era trasformata improvvisamente in un sogno a occhi aperti. Nello spareggio per accedere alla Champions i gialloneri hanno battuto il Galatasaray. Sia all’andata che al ritorno. Ma le note positive sono finite più o meno lì. L’avvio di campionato è stato traumatico. Ilfattoquotidiano.it - Champions League, l’incubo dello Young Boys che oggi sfida l’Inter: i campioni di Svizzera irriconoscibili sperano nel miracolo di Magnin Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una zolletta di zucchero pronta a sciogliersi in un mare di lacrime. La vittoria per 2-1 ottenuta sabato scorso contro il Lucerna, fino a quel momento capolista della Super, non cambia poi molto il senso dell’avvio di stagioneavversario delnella terza giornata della. Perché per idiquesto 2024/2025 ha assunto presto i contorni tetri del. I bernesi sono già stati capaci di grandi imprese e di rovinose cadute. E tutto in appena un paio di mesi. La campagna europea si era trasformata improvvisamente in un sogno a occhi aperti. Nello spareggio per accedere allai gialloneri hanno battuto il Galatasaray. Sia all’andata che al ritorno. Ma le note positive sono finite più o meno lì. L’avvio di campionato è stato traumatico.

