Safieddine, successore di Nasrallah, è ufficialmente morto: “Ucciso 3 settimane fa” (Di martedì 22 ottobre 2024) Hashem Safieddine, capo del Consiglio esecutivo di Hezbollah e successore designato di Hassan Nasrallah alla guida del movimento sciita, è stato Ucciso circa tre settimane fa durante un attacco al quartier generale dell’intelligence di Hezbollah nel sobborgo di Dahieh, a Beirut. L’annuncio è stato dato dalle Forze di difesa israeliane (Idf), che hanno confermato anche la morte di Ali Hussein Hazima, comandante dell’intelligence del gruppo. In una nota ufficiale, le Idf hanno dichiarato che Safieddine era membro del Consiglio della Shura, l’organo politico e militare più importante di Hezbollah, e aveva un’influenza significativa sul processo decisionale del movimento. Durante i periodi in cui Nasrallah era assente dal Libano, Safieddine aveva ricoperto il ruolo di Segretario generale del gruppo, gestendo anche attacchi terroristici contro Israele. Thesocialpost.it - Safieddine, successore di Nasrallah, è ufficialmente morto: “Ucciso 3 settimane fa” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Hashem, capo del Consiglio esecutivo di Hezbollah edesignato di Hassanalla guida del movimento sciita, è statocirca trefa durante un attacco al quartier generale dell’intelligence di Hezbollah nel sobborgo di Dahieh, a Beirut. L’annuncio è stato dato dalle Forze di difesa israeliane (Idf), che hanno confermato anche la morte di Ali Hussein Hazima, comandante dell’intelligence del gruppo. In una nota ufficiale, le Idf hanno dichiarato cheera membro del Consiglio della Shura, l’organo politico e militare più importante di Hezbollah, e aveva un’influenza significativa sul processo decisionale del movimento. Durante i periodi in cuiera assente dal Libano,aveva ricoperto il ruolo di Segretario generale del gruppo, gestendo anche attacchi terroristici contro Israele.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele : “Morto il successore di Nasrallah - Safieddine ucciso in raid 3 settimane fa” - (Adnkronos) – Hisham Safieddine, capo del Consiglio esecutivo di Hezbollah e successore designato di Nasrallah alla guida del movimento sciita, è morto durante un attacco al quartier generale principale dell'intelligence di Hezbollah a Dahieh circa tre settimane fa. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli ... (Webmagazine24.it)

Israele : “Morto il successore di Nasrallah - Safieddine ucciso in raid 3 settimane fa” - Ad annunciarlo sono le Forze di difesa israeliane, che in una nota confermano […] The post Israele: “Morto il successore di Nasrallah, Safieddine ucciso in raid 3 settimane fa” appeared first on L'Identità. (Adnkronos) – Hashem Safieddine, capo del Consiglio esecutivo di Hezbollah e successore designato di Nasrallah alla guida del movimento sciita, è morto durante un attacco al quartier generale ... (Lidentita.it)

Israele : “Morto il successore di Nasrallah - Safieddine ucciso in raid 3 settimane fa” - L'annuncio delle Idf: "Con lui ucciso a Beirut anche il comandante del quartier generale dell'intelligence di Hezbollah" Hashem Safieddine, capo del Consiglio esecutivo di Hezbollah e successore designato di Nasrallah alla guida del movimento sciita, è morto durante un attacco al quartier generale principale dell'intelligence di Hezbollah nel sobborgo di Dahieh, a Beirut, circa tre […]. (Sbircialanotizia.it)