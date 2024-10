Atalanta-Celtic: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Dea sfida gli scozzesi nella terza giornata di Champions League Terza giornata di Champions League, oggi torna in campo l'Atalanta. La squadra di Gasperini, reduce dalla convincente vittoria contro il Venezia nell'ultimo turno di Serie A, affronta al Gewiss Stadium il Celtic. Finora la Dea ha conquistato 4 punti nella classifica generale della nuovissima Sbircialanotizia.it - Atalanta-Celtic: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Dea sfida gli scozzesi nella terza giornata di Champions League Terza giornata di Champions League, oggi torna in campo l'. La squadra di Gasperini, reduce dalla convincente vittoria contro il Venezia nell'ultimo turno di Serie A, affronta al Gewiss Stadium il. Finora la Dea ha conquistato 4 punti nella classifica generale della nuovissima

