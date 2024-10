Calciomercato.it - Perin volta subito pagina: “Pensiamo all’Inter, ci servirà da lezione”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Primo ko stagionale per la Juventus, sconfitta dallo Stoccarda in Champions League: le parole in zona mista di MattiaNon è bastato un prodigioso Mattiaper salvare la Juventus dalla sconfitta nel match di Champions League all’Allianz Stadium contro lo Stoccarda. Mattia(LaPresse) – Calciomercato.itIl portiere bianconero, tra i pali per la squalifica di Di Gregorio, si è dovuto arrendere solo all’ex Atalanta Toure nel recupero, murando a più riprese gli assalti della formazione tedesca.cerca di rialzarela testa in vista del big match di domenica in campionato contro l’Inter: “Sono molto dispiaciuto per la sconfitta di stasera, anche portare a casa un punto sarebbe stato fondamentale perché ottenuto dopo tante difficoltà come successo a Lipsia.