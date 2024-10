San Siro, sul nuovo stadio di Milano c’è intesa tra Milan, Inter e Governo: “Sorgerà vicino al Meazza” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Governo in campo coi ministri Alessandro Giuli (Cultura) e Andrea Abodi (Sport), i dirigenti di Milan e Inter esprimono cauto ottimismo, la sovrintendenza Milanese accantona l’ipotesi di vincolo sul 2° anello dal 2025, il sindaco Giuseppe Sala spera che questa sia la volta buona una soluzione. Il progetto del nuovo stadio rossonerazzurro nell’area di San Siro, proprio di fianco al Meazza, l’attuale impianto che dovrebbe essere rifunzionalizzato e parzialmente demolito, è stato al centro dell’incontro che si è svolto ieri mattina a Roma, nella sede del ministero della Cultura. Al termine del vertice, tutte le parti parlano di passo avanti, di istituzioni e società concordi nel far andare avanti il progetto: “C’è stato apprezzamento e soddisfazione – si legge in una nota del Comune di Milano –. Ilgiorno.it - San Siro, sul nuovo stadio di Milano c’è intesa tra Milan, Inter e Governo: “Sorgerà vicino al Meazza” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilin campo coi ministri Alessandro Giuli (Cultura) e Andrea Abodi (Sport), i dirigenti diesprimono cauto ottimismo, la sovrintendenzaese accantona l’ipotesi di vincolo sul 2° anello dal 2025, il sindaco Giuseppe Sala spera che questa sia la volta buona una soluzione. Il progetto delrossonerazzurro nell’area di San, proprio di fianco al, l’attuale impianto che dovrebbe essere rifunzionalizzato e parzialmente demolito, è stato al centro dell’incontro che si è svolto ieri mattina a Roma, nella sede del ministero della Cultura. Al termine del vertice, tutte le parti parlano di passo avanti, di istituzioni e società concordi nel far andare avanti il progetto: “C’è stato apprezzamento e soddisfazione – si legge in una nota del Comune di–.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

22 ottobre 1969 - la finale di ritorno della Coppa Intercontinentale : Estudiantes-Milan (VIDEO) - L'articolo 22 ottobre 1969, la finale di ritorno della Coppa Intercontinentale: Estudiantes-Milan (VIDEO) proviene da Gli Eroi del Calcio. . (Glieroidelcalcio.com)

Media spettatori in Serie A - duello Milan-Inter in avvio di stagione - Tra le squadre di Serie A, Milan ed Inter sono quelle con la media di spettatori più alta di questa stagione. Ecco numeri e dati ufficiali. (Pianetamilan.it)

Bruges in 10 contro il Milan - brutto fallo su Reijnders : l’arbitro sbaglia tutto - interviene il VAR - Al 37' del primo tempo di Milan-Club Brugge per il match di Champions League a San Siro, il gioco è stato interrotto per 5 minuti a seguito di un lunghissimo controllo VAR per un intervento di Onyedika sulla caviglia di Reijnders. Poi il check, e la corretta decisione finale. Malgrado l'evidente fallo, l'arbitro aveva dato punizione a favore dei belgi. (Fanpage.it)