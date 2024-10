Migranti in Albania, il governo tira dritto: “Non esiste un piano B” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – La convinzione o meglio la speranza è che il decreto sui Paesi sicuri, approvato ieri dal Cdm per uscire dall’impasse in cui la sentenza del Tribunale di Roma ha fatto precipitare il Memorandum con l’Albania, “funzionerà: non esiste un piano B, non ce n’è alcun bisogno”. Per il governo aver ‘esportato’ la lista dei Paesi sicuri in una norma primaria, inserendo l’elenco in un decreto ad hoc, è sufficiente a rimettere in carreggiata gli hotspot realizzati a Shengjin e Gjader. Lunedì, nella conferenza stampa post Cdm, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ‘regista’ della soluzione, non ha escluso nuovi interventi legislativi semmai ce ne fosse bisogno. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – La convinzione o meglio la speranza è che il decreto sui Paesi sicuri, approvato ieri dal Cdm per uscire dall’impasse in cui la sentenza del Tribunale di Roma ha fatto precipitare il Memorandum con l’, “funzionerà: nonunB, non ce n’è alcun bisogno”. Per ilaver ‘esportato’ la lista dei Paesi sicuri in una norma primaria, inserendo l’elenco in un decreto ad hoc, è sufficiente a rimettere in carreggiata gli hotspot realizzati a Shengjin e Gjader. Lunedì, nella conferenza stampa post Cdm, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ‘regista’ della soluzione, non ha escluso nuovi interventi legislativi semmai ce ne fosse bisogno.

