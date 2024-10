"Cosa dovrebbero essere i genitori": la lezione della figlia di Morgan e Asia Argento (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Fino a pochi giorni fa Anna Lou Castoldi era “solo” la figlia di Asia Argento e Morgan. Poi, grazie a Milly Carlucci, è diventata una dei protagonisti di Ballando con le stelle, su Rai 1. Ma l'intervista in studio a Da Noi A Ruota Libera, davanti a Francesca Fialdini, ci regala un ritratto dolcissimo e fragile di questa 23enne. E conquistando i telespettatori e rivelando loro pagine inedite e private del suo vissuto, già intenso. Riguardo a Ballando «ho cercato di farmi meno aspettative possibili, pensavo che ci sarebbero stati dei pregiudizi e invece ho ricevuto tanto calore. Milly ha colto degli aspetti del mio carattere che io non sapevo neanche di avere». «Sono timida, ma è molto bello rivedermi: sono fiera di ciò che sto facendo e del mio corpo - aggiunge riferendosi ai suoi problemi con la dismorfobia, la percezione alterata e negativa del proprio corpo -. Liberoquotidiano.it - "Cosa dovrebbero essere i genitori": la lezione della figlia di Morgan e Asia Argento Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Fino a pochi giorni fa Anna Lou Castoldi era “solo” ladi. Poi, grazie a Milly Carlucci, è diventata una dei protagonisti di Ballando con le stelle, su Rai 1. Ma l'intervista in studio a Da Noi A Ruota Libera, davanti a Francesca Fialdini, ci regala un ritratto dolcissimo e fragile di questa 23enne. E conquistando i telespettatori e rivelando loro pagine inedite e private del suo vissuto, già intenso. Riguardo a Ballando «ho cercato di farmi meno aspettative possibili, pensavo che ci sarebbero stati dei pregiudizi e invece ho ricevuto tanto calore. Milly ha colto degli aspetti del mio carattere che io non sapevo neanche di avere». «Sono timida, ma è molto bello rivedermi: sono fiera di ciò che sto facendo e del mio corpo - aggiunge riferendosi ai suoi problemi con la dismorfobia, la percezione alterata e negativa del proprio corpo -.

