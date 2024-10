Ilgiorno.it - Ospedale di Monza sotto assedio: ubriaco aggredisce un’infermiera e poi picchia i carabinieri

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)– L’hanno sentita urlare, spinta contro un muro da un paziente violento e. Aggressione al pronto soccorso domenica notte intorno alle 4. Un cittadino cinese di 34 anni, sul lettino del pronto soccorso dell’San Gerardo, dove era stato portato da un’ambulanza in seguito a un incidente stradale, ancora in preda ai fumi dell’alcol ha aggredito una infermiera in servizio. Per fortuna sul posto per tutt’altra ragione era presente anche una pattuglia deidella Compagnia di Seregno, che sono immediatamente intervenuti e, dopo una breve colluttazione, visto che il cinese ha reagito a calci e pugni al loro intervento in difesa dell’infermiera aggredita, è stato bloccato.