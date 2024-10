Migranti in Albania, il governo tira dritto: “Non esiste un piano B” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – La convinzione o meglio la speranza è che il decreto sui Paesi sicuri, approvato ieri dal Cdm per uscire dall'impasse in cui la sentenza del Tribunale di Roma ha fatto precipitare il Memorandum con l'Albania, "funzionerà: non esiste un piano B, non ce n'è alcun bisogno". Per il governo aver 'esportato' la lista Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – La convinzione o meglio la speranza è che il decreto sui Paesi sicuri, approvato ieri dal Cdm per uscire dall'impasse in cui la sentenza del Tribunale di Roma ha fatto precipitare il Memorandum con l', "funzionerà: nonunB, non ce n'è alcun bisogno". Per ilaver 'esportato' la lista

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il programma spagnolo di politica sociale sulla masturbazione delle persone migranti non esiste - ogni giorno ci sono sempre più volontarie che aiutano i migranti a scaricare la tensione masturbandoli». La notizia dell’esistenza di un programma del partito Podemos intitolato “Masturbación Evita Violación” che prevede di masturbare le persone migranti per evitare che commettano violenza sessuale è priva di qualsiasi riscontro. (Facta.news)

Perché la frase “So’ migranti” deve farci più paura di qualsiasi (inesistente) invasione di immigrati - Continua a leggere . "So' migranti" siamo un po' anche tutti noi quando ritiriamo la mano, quando pensiamo che in fondo non è colpa nostra. "So' migranti" deve farci paura perché tende all'abitudine e l'abitudine alla noia, alla ripetitività della morte da cui non c'è fuga. "So' migranti" è la frase emersa dalle chat tra la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto, prima della strage di ... (Fanpage.it)

Migranti - il sistema di accoglienza dei Comuni che resiste “nonostante gli choc organizzativi” : il caso della rete di Jesi - Infatti, dall’ultimo Rapporto Annuale Sai, si legge che il 2023 è stato “un anno di choc organizzativi” con 14 decreti di finanziamento da parte del ministero. Non solo. Una situazione che ha creato evidenti effetti di rallentamento. E il risultato è un’ottima coesione sociale. Tutti hanno partecipato”. (Ilfattoquotidiano.it)