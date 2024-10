Liberoquotidiano.it - "Libertà per tutti i migranti": smascherati, ecco il manifesto delle toghe rosse | Guarda

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La copertina già dice tutto: la scritta «no one is illegal» - nessuno è illegale - su un muro altrimenti candido, con annessa stella a cinque punte. Lo slogan non potrebbe rappresentare meglio il contenuto del volume «Immigrazione in Europa e diritti fondamentali. Quale progetto per la prossima legislatura europea?», pubblicato lo scorso mese di luglio da Questione giustizia, la rivista trimestrale di Magistratura democratica, la corrente progressista dell'Associazione nazionale magistrati cui fanno parte ledel momento: Silvia Albano, unafirmatarie della sentenza con la quale il tribunale civile di Roma non ha convalidato il trattenimento deiin Albania, e Marco Patarnello, l'autore della mail anti-Meloni. Il direttore è Nello Rossi, esponente di punta di Md, ex magistrato, habituéinterviste in cui critica ogni mossa delsigilli, Carlo Nordio.