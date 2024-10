Il profumo di Elizabeth Taylor: il diamante White Diamonds (Di martedì 22 ottobre 2024) Life&People.it Stella eterna del firmamento hollywoodiano, ultima grande diva di un’epoca irripetibile, Elizabeth Taylor non ha mai smesso di affascinare. Emblema di bellezza e sensualità, il suo glamour senza tempo ha definito un’epoca e, al contempo, è rimasto attuale anche nei decenni successivi. A catturare l’immortalità dell’icona, il suo profumo, White Diamonds, il quale, attraverso note profonde e risolute, ritrae l’essenza dell’opulenza e del fascino senza tempo. Il profumo di Elizabeth Taylor, ancora oggi, costituisce un’esperienza sensoriale ed olfattiva con cui le donne possono entrare in contatto con la dimensione più passionale e armoniosa di sé. Un diamante per un diamante Seducente, volubile ed ostinata, Elizabeth incarna la realizzazione delle più alte aspirazioni della sua epoca. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) Life&People.it Stella eterna del firmamento hollywoodiano, ultima grande diva di un’epoca irripetibile,non ha mai smesso di affascinare. Emblema di bellezza e sensualità, il suo glamour senza tempo ha definito un’epoca e, al contempo, è rimasto attuale anche nei decenni successivi. A catturare l’immortalità dell’icona, il suo, il quale, attraverso note profonde e risolute, ritrae l’essenza dell’opulenza e del fascino senza tempo. Ildi, ancora oggi, costituisce un’esperienza sensoriale ed olfattiva con cui le donne possono entrare in contatto con la dimensione più passionale e armoniosa di sé. Unper unSeducente, volubile ed ostinata,incarna la realizzazione delle più alte aspirazioni della sua epoca.

Il profumo inebriante di Elizabeth Taylor : il diamante White Diamonds - Intensa e avvolgente, White Diamonds, potrebbe potrebbe risultare un po’ troppo forte, ma è dolce e sa di pulito con una scia moderata che persiste tutto il giorno. Un diamante per un diamante Seducente, volubile ed ostinata, Elizabeth incarna le fantasie di un’ epoca. Creato nel 1991, White Diamonds dà avvio a quella che nel corso del tempo sarebbe diventata una fragranza amata dalle celebrità. (Lifeandpeople.it)

