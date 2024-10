Dritto al cuore: il legame indissolubile tra empatia e moda (Di domenica 20 ottobre 2024) Life&People.it “La capacità di mettersi nei panni dell’altro” è questa la descrizione di empatia più popolare tra le ricerche su Google; ma cosa c’entra con la moda? E perché, oggi più che mai, sentiamo il bisogno di rivisitare il nesso che unisce questi due mondi così interconnessi eppure così apparentemente opposti? La moda a nudo: l’empatia come essenza del fenomeno fashion Dietro le sculture sartoriali, dietro le rouche romantiche e le luci abbaglianti che dominano passerelle di tutto il globo, si cela un universo di percezioni sensoriali con cui la moda scuote l’anima e il corpo regalando esperienze irripetibili. Un paradosso, – se si vuole – perché il mondo del fashion si presenta spesso sotto false spoglie di superficialità e vuotezza, nascondendo il suo segreto più intimo dietro una maschera di effimera leggerezza. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) Life&People.it “La capacità di mettersi nei panni dell’altro” è questa la descrizione dipiù popolare tra le ricerche su Google; ma cosa c’entra con la? E perché, oggi più che mai, sentiamo il bisogno di rivisitare il nesso che unisce questi due mondi così interconnessi eppure così apparentemente opposti? Laa nudo: l’come essenza del fenomeno fashion Dietro le sculture sartoriali, dietro le rouche romantiche e le luci abbaglianti che dominano passerelle di tutto il globo, si cela un universo di percezioni sensoriali con cui lascuote l’anima e il corpo regalando esperienze irripetibili. Un paradosso, – se si vuole – perché il mondo del fashion si presenta spesso sotto false spoglie di superficialità e vuotezza, nascondendo il suo segreto più intimo dietro una maschera di effimera leggerezza.

Dritto al cuore : il legame indissolubile tra empatia e moda - A dire il vero, non me ne viene in mente nemmeno uno. È questo il potere della moda: la capacità di farci dimenticare dove siamo, chi siamo e che cosa stiamo facendo. E noi lo accogliamo. In mostra era lui, Alexander McQueen, con l’esibizione McQueen: Savage Beauty, e il mio cuore batteva forte. Al di là delle copertine patinate e dei trucchi di Adobe, emerge un ingrediente essenziale, il ... (Lifeandpeople.it)